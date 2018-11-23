Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов

Цена не нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с 27 октября 2017 года. По данным торгов нефтяные фьючерсы, с поставкой в январе, в течении дня снижались почти на пять процентов до 59,55 долларов США за бочку. Падает в цене не только североморский бренд, но и нефть марки WTI. Ее стоимость рухнула на 4,5%, составив 52,26 долларов за баррель, сообщает RT.

Среди возможных причин падения котировок инвесторы называют риск переизбытка сырья на мировом рынке. Нефтедобывающие страны на этом фоне продолжают увеличивать свои запасы.

Оптимизма не добавляет и грядущее заседание ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет кортеля встретится пятого декабря в столице Австрии, чтобы обсудить положение дел на нефтяном рынке.