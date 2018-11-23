Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии у россиян
По словам российского лидера, они должны выражаться в деньгах, а не в процентных и усредненных данных.
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин призвал отказаться от усредненных показателей зарплат и пенсий. Он отметил, что они должны выражаться в деньгах, а не в процентах и усредненных данных. Об этом российский президент сообщил на расширенном заседании Госсовета в ялтинском гостиничном комплексе «Мрия».
Российский лидер подчеркнул, что необходимо реальное улучшение ситуации, а не красивые формулировки «на бумажке».
«Нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали», - сказал он.
Напомним, в пятницу в Ялте проходит заседание президиума Госсовета с участием Путина. Главная тема собрания - реализация нового майского указа.