Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии у россиян

Президент России Владимир Путин призвал отказаться от усредненных показателей зарплат и пенсий. Он отметил, что они должны выражаться в деньгах, а не в процентах и усредненных данных. Об этом российский президент сообщил на расширенном заседании Госсовета в ялтинском гостиничном комплексе «Мрия».

Российский лидер подчеркнул, что необходимо реальное улучшение ситуации, а не красивые формулировки «на бумажке».

«Нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали», - сказал он.

Напомним, в пятницу в Ялте проходит заседание президиума Госсовета с участием Путина. Главная тема собрания - реализация нового майского указа.