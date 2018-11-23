Умер автор слов «Прощание славянки» поэт Аркадий Федотов

Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, в начале 1930-х переехал в Хабаровск. В 1944 году после обучения в ремесленном училище работал токарем на одном из военных заводов города.

Военную службу проходил в аэродромно-строительных войсках. После окончания Таллинского музыкального училища по классу духовых инструментов стал музыкантом Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, где 35 лет играл на валторне.

«Самая яркая страница в биографии Аркадия Федотова - песня на мелодию марша "Прощание славянки". Слова к этой мелодии были написаны им в 1965 году. Тексты на мелодию марша в разное время писали разные авторы, но все же более удачно на нее легли слова хабаровского поэта Аркадия Федотова», - говорится в сообщении.

При жизни автора были опубликованы сборники стихов «Пора багульника», «Река времени», «На перекрестках судьбы» и «Наполним песнями сердца».

Прощание с поэтом состоится 26 ноября с 10:30 до 10:50 в ритуальном зале краевой клинической больницы № 2 (ул. Павловича, 1б).