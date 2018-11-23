Бизнесмены рассказали о скандале, после которого уволилась замминистра здравоохранения Нижнего Новгорода

Попытка трех владельцев частных стоматологических клиник Нижегородской области встретиться с заместителем министра здравоохранения региона закончилась уходом чиновницы с поста.

Частные клиники лечили пациентов в регионе бесплатно, по программе ОМС, а после получали компенсацию расходов. С мая прошлого года бюджетные поступления прекратились, владельцы клиник хотели прояснить ситуацию.

Директор сети стоматологических клиник Елена Жданова рассказала «Звезде», что в регионе в сфере здравоохранения происходит недопонимание, владельцы частных клиник не могут достучаться до своего руководства. В день, когда они лично пришли к Ермиловой в приемную, их выставили за дверь, сказав, что это режимный объект, а позже вызвали полицию.

Женщины, пришедшие в министерство, попытались записаться на личный прием. Спустя несколько часов ожидания они смогли проникнуть в приемную, где натолкнулись на грубость чиновников.

«Мы пришли в министерство здравоохранения, чтобы лично пообщаться с Ермиловой Еленой Александровной. Она нас не приняла и даже записать не захотела. В итоге мы четыре часа пытались записаться на прием. В ее приемной мы были минут пятнадцать. Потом нас вытолкали в коридор», - рассказала Жданова.

Заместитель руководителя сети стоматологических клиник Светлана Бакшаева, которая также участвовала в тот день в конфликте и пыталась попасть в Ермиловой, подтвердила слова своей коллеги.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде по собственному желанию уволилась первый заместитель министра здравоохранения региона Ольга Ермилова, которая оскорбила сразу трех руководителей частных медицинских клиник.