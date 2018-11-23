Протест с душком: во Франции демонстранты облили нечистотами здание муниципалитета

Во Франции протестующие против повышения стоимости автомобильного топлива облили нечистотами здание центрального муниципалитета. Для этого активисты использовали специальную технику коммунальщиков. Видео инцидента размещено в Сети.

На нем запечатлено, как под одобрительные возгласы собравшихся водитель цистерны включает насос и зловонный поток достает до окон второго этажа здания.

Беспорядки не утихают несколько дней. Движение протестующих получило название «Желтые жилеты», сообщает радиостанция RTL. Именно они являются обязательным атрибутом французских водителей. С Нового года стоимость бензина в Пятой республике должна вырасти на 2,9 евроцента, на дизель - на 6,5 евроцента за литр.

Всего на улицы французских городов вышли сотни человек. В ходе стычек с полицейскими более 400 демонстрантов получили ранения, заявил накануне глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Среди пострадавших 28 сотрудников жандармерии, полиции и пожарных частей.