Депутат разъяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов объяснил, что хотел призвать людей не отказываться от низкооплачиваемой работы в качестве временного решения. Так он объяснил свой совет россиянам с высшим образованием обратить внимание на вакансии маляров и уборщиц. Об этом сообщает газета «Известия».

Вострецов рассказал, что к нему приходят странные люди, которые говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили высокооплачиваемую работу.

«Они - профессиональные нытики», - сказал депутат.

Он отметил, что эти люди десять лет могут искать работу «под себя», но так ее и не найти. Вострецов подчеркнул, что тот, кто хочет, всегда находит.

Депутат добавил, что к нему приходил молодой человек, который получил диплом в Дагестане, и просил помочь устроиться в «Газпром». Однако он ничего не сделал самостоятельно для того, чтобы там работать.

Он сказал, что сейчас есть возможность работать и поваром, и маляром, параллельно учиться и искать лучшую работу, а можно «сидеть на бабушкиной пенсии лет десять и мечтать».

Народный избранник отметил, что в таком случае не хватит никакого прожиточного минимума и все будут злиться, что государство плохое. Парламентарий рассказал, что сам вырос в деревне, работал грузчиком. Он считает, что сейчас важность рабочих специальностей несправедливо занижена.

Ранее СМИ сообщили о жалобе Вострецова на то, что к нему обращаются люди с несколькими высшими образованиями, просят помочь устроиться на работу в «Газпром» и при этом не хотят обращать внимание на вакансии маляров и уборщиц.