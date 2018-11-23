«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 3,8 миллиона долларов на погашение долга

Украинский «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 3,8 миллиона долларов переплаты за транзит голубого топлива в октябре. Деньги зачислены в счет долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании на ее официальном сайте.

Российской компании направлено заявление о зачислении переплат на указанную сумму. Деньги пошли в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность «Газпрома» согласно последнему решению арбитража от 28 февраля.

Ранее «Нафтогаз» взыскал с российского газового монополиста 18 миллионов долларов. При этом общая сумма зачислений за три месяца превысила 22 миллиона долларов.

Заседание Стокгольмского арбитража состоялась 22 декабря прошлого года. Согласно решению арбитров пересмотрена формула ценообразования на газ. Уменьшение его стоимости автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг транзита топлива.