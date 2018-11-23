В МИД сравнили возможный выход США из ДРСМД со всемирной катастрофой

Возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «приближает весь мир к катастрофе». Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, идея Вашингтона выйти из Договора связана со слабостью позиции США как государства. Сильная страна так не делает и идет на полноформатные переговоры.

«Мы к таким переговорам всегда готовы. Мы приветствуем любую форму межгосударственного обсуждения за столом переговоров и будем это продвигать», - приводит РИА Новости слова Ермакова.

Москва надеется, что Вашингтон не пойдет на необдуманные действия и сможет «трезво подойти к оценке реальной ситуации в мире».

Двадцатого октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести страну из ДРСМД. Это соглашение было заключено между Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва не оставит без ответа решение Вашингтона о выходе из Договора.