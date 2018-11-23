Президент Сербии экстренно собрал Совет национальной безопасности

Силовой блок правительства Сербии собрался сегодня на экстренное заседание Совета национальной безопасности. В центре внимания - ситуация после задержания полицией Косово четверых сербов.

Все произошло сегодня утром в городе Косовска-Митровица. Очевидцы рассказали, что слышали выстрелы. Как объяснили в Приштине, сербов арестовали в рамках расследования дела об убийстве. Эти заявления в сербском парламенте назвали «грубой ложью».

Жители муниципалитета Зубин-Поток в знак протеста заблокировали магистраль и КПП на выезде в Центральную Сербию. Еще одна причина недовольства - введение албанскими властями 100%-ных пошлин на сербские товары в Приштине.

Президент Александр Вучич только что обсудил действия Косово с послом России.