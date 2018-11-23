В Киеве не состоялся суд над российским капитаном траулера «Норд»

Оболонский суд Киева перенес заседание по делу капитана российского рыболовецкого сейнера «Норд» из-за неявки сторон. Судья должен был заслушать показания Владимира Горбенко, который по-прежнему находится на территории Украины.

Россиянину грозит пятилетний срок заключения за незаконное, по мнению Киева, посещение Крыма с «целью причинения вреда государственным интересам», сообщают «Известия». Заседание перенесено на 7 декабря.

Российский рыболовецкий траулер «Норд» с экипажем на борту был задержан украинскими пограничниками в акватории Азовского моря 25 марта 2018 года. Основанием для ареста послужил тот факт, что судно неоднократно заходило в порты Крыма. Киевские силовики забрали у моряков паспорта, при этом крымчан сочли гражданами Украины.

После вмешательства российского МИД удалось добиться освобождения российских граждан. Тридцатого октября семерых из них удалось обменять на моряков украинского судна ЯМК-0041, еще двое смогли вернуться на родину через территорию Белоруссии.

Траулер «Норд» арестован и выставлен на торги. Впрочем, желающих приобрести его пока не нашлось, очередной аукцион, проводимый 7 ноября, с треском провалился.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года, после проведенного на его территории референдума. Тогда 96,77% населения полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Украина, США и страны ЕС итоги референдума не признали. Владимир Путин неоднократно говорил в своих выступлениях и на переговорах с мировыми лидерами, что вопрос по Крыму считает закрытым.