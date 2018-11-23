Дольче и Габбана извинились перед китайским народом

Сегодня Доменико Дольче и Стефано Габбана на официальном YouTube-канале бренда Dolce&Gabbana выложили видео с извинениями перед народом Китая. Они заверили всех жителей КНР, что очень уважают эту страну, а многочисленные поездки заставили еще больше полюбить китайскую культуру.

«Еще раз хотим выразить свои глубочайшие извинения китайскому народу во всем мире», - сказали модельеры.

Они завершили свою речь словом «прости» на китайском. Однако многие пользователи не очень поверили в искренность модельеров.

«Вы извиняетесь не перед людьми, а перед деньгами», - писали под видео.

Но некоторые призвали к снисходительности.

«Поздние извинения лучше, чем ничего», - прокомментировали защитники модельеров.

Напомним, скандал разразился из-за рекламы, в которой китайская модель ест традиционную европейскую пищу палочками. А голос за кадром дает ей рекомендации, как это лучше сделать. Китайские пользователи были возмущены такой подачей, так как усмотрели в этом оскорбительный смысл.