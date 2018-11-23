Вооруженный студент напал на учителей и сокурсников в китайском колледже

В китайской провинции Юньнань 20-летний студент совершил вооруженное нападение на учащихся и учителей колледжа. В результате нападения один человек погиб, 11 получили ранения.

Инцидент произошел в дорожно-техническом колледже города Аньнин.

По данным местных властей, пострадали два преподавателя и десять студентов. Еще один студент умер от ран в больнице.

Нападавший задержан. Полиция проводит проверку.