Вооруженный студент напал на учителей и сокурсников в китайском колледже
Нападавший задержан. Полиция проводит проверку.
Фото: Zhu Xudong Xinhua, Globallookpress
В китайской провинции Юньнань 20-летний студент совершил вооруженное нападение на учащихся и учителей колледжа. В результате нападения один человек погиб, 11 получили ранения.
Инцидент произошел в дорожно-техническом колледже города Аньнин.
По данным местных властей, пострадали два преподавателя и десять студентов. Еще один студент умер от ран в больнице.
Нападавший задержан. Полиция проводит проверку.