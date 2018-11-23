Обвиняемого по делу ТЦ «Зимняя вишня» объявили в международный розыск

Бывшего генерального директора управляющей компании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслава Вишневского, который является фигурантом дела о пожаре в ТЦ, объявили в международный розыск. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на адвоката обвиняемого Нину Ревякину.

Она рассказала, что постановление о розыске было подписано 31 октября. Адвокат добавила, что соответствующее решение вступает в силу после вынесения приговора о его заочном аресте и рассмотрения апелляции. В пятницу Кемеровский областной суд подтвердил решение первой инстанции о предложенной мере пресечения.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Огонь возник на верхнем этаже, где находились кинозалы, в которых было много детей.

Ранее СК возбудил уголовное дело о взятках при реконструкции торгового центра. Следствие установило, что в 2013-2014 годах генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский с помощью Виктора Ефимкина дал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, а также ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору компании «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.