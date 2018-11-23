«Не картавь, идиот» - в Ангарске недовольная мать пациентки набросилась на врача

В одной из городских больниц Ангарска недовольная мать пациентки устроила скандал в кабинете врача.

Свое поведение женщина объяснила тем, что доктор якобы «закартавил» рентгеновский снимок травмированной руки ее несовершеннолетней дочери и таким образом поставил неверный диагноз.

Что произошло на самом деле в кабинете врача, пока не известно. На кадрах слышно, что женщина грубо разговаривает с медиками на повышенных тонах. Скандал происходил на глазах ее дочери.