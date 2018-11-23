Ученые обнаружили в глазах человека смертельное заболевание

В глазах человека скапливаются опасные белки-прионы, которые становятся причиной смертельных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета США. Пресс-релиз опубликован на портале Science Alert.

Белки-прионы распространяются в мозге человека по принципу вируса или бактерий. Они фактически заражают здоровые белки и провоцируют развитие заболеваний, лечение которых пока невозможно.

Считалось, что заражение происходит по зрительному каналу, ведущему из головного мозга к глазу. Однако теперь исследователи предполагают и обратный процесс.

Ученые выяснили, что существует два способа заражения прионами. Во-первых, это может произойти во время операций, в частности по пересадке роговицы глаза. Также прионы содержатся в несвежем мясе, и если человек по неосторожности употребляет его, то это серьезно увеличивает риск заражения.

Теперь, когда исследователи выявили основные пути заражения, на очереди разработка специальных тестов, которые позволят определить наличие прионов. Ученые полагают, что в качестве некоего маркера будет выступать человеческая слеза.

Прионы представляют собой белки с отличной от этого класса структурой.