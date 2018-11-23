Ученые нашли способ «дозвониться» до умерших родственников

Ученые нашли способ связаться с умершими родственниками. Для этого группа индийских исследователей призвала на помощь искусственный интеллект. Система представляет собой трехмерный цифровой аватар, который является точной копией умерших близких или друзей и использует в разговоре их реплики.

За основу его работы ученые Шрия Девадига и Бхакти Шетти взяли новейшую технологию Replika AI. Аватар будет самостоятельно черпать данные из облачного хранилища, и общение с ним, по мнению ученых, поможет пользователям легче пережить утрату, сообщает портал TechXplore.

«Такая технология позволяет нам общаться с искусственным интеллектом. Используя все прошлые онлайн-коммуникации и профили социальных сетей, система создает нового виртуального человека. Вы просто начинаете разговаривать с ним, как в любых других социальных сетях», - рассказывает один из создателей компьютерной программы, Шрия Девадига.

Открытие ученых из Индийского технологического университета, по мнению их коллег, вплотную приблизило человечество к виртуальному бессмертию посредством передачи данных личности в компьютер. Предложенный программистами способ общения с умершими может лечь в основу создания человекоподобных роботов.