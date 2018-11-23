Совфед одобрил введение налогов для самозанятых

Совет Федерации одобрил закон о введении налогообложения самозанятых граждан. Речь идет о налоге на профессиональный доход. Отмечается, что пока нововведения будут действовать в пилотном экспериментальном режиме, который продлится до 31 декабря 2028 года.

К проекту будут привлекаться те, кто получает доход от своей профессиональной деятельности, но при этом не имеет работодателя и не привлекает наемных работников по трудовым договорам, а также лица, работающие через Интернет.

Отмечается, что доход самозанятого гражданина должен составлять не более 2,4 милиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Первыми регионами, в которых заработает проект, станут Москва и Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Налоги в размере 4% смогут платить физические лица, а индивидуальные предприниматели и юридические лица - в размере 6%. Участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Участники проекта смогут платить с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог», данные из которого будут автоматически передаваться в налоговую службу.

При регистрации на налоговом портале на счет гражданина будет зачисляться десять тысяч рублей в качестве налогового вычета.