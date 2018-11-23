Президент России Владимир Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.

«Раньше это мероприятие не проходило в РФ, но мы полны надежд и оптимизма», - сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что заявочный комитет ЭКСПО-2025 представил на Петербургском международном экономическом форуме интерактивный стенд с концепцией умного города, который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки в Екатеринбурге. Сообщалось, что территория ЭКСПО-2025 будет смоделирована с использованием фотореалистичной 3D-графики с элементами realtime, воспроизведение которой предполагает постоянную обработку огромного объема визуальных данных. Площадь проведения мероприятия составит 555 гектаров, что сделает ее самой большой за всю историю проведения всемирных выставок.