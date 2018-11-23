Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 20 декабря. По традиции сначала глава государства озвучит основные экономические и социальные показатели, а потом журналисты получат возможность задать ему интересующие их вопросы.

«Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии», - говорится на официальном сайте Кремля.

Мероприятие состоится в полдень. Место его проведения пока не известно. Большая пресс-конференция Путина проводится ежегодно. Предыдущая встреча с журналистами состоялась 14 декабря, на нее было аккредитовано 1640 сотрудников СМИ.