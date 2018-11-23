Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла в Анкаре

Турецкая прокуратура передала в суд обвинительное заключение об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Следствие по делу об убийстве завершено. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По делу об убийстве Андрея Карлова проходят 28 подозреваемых, в том числе главарь террористической группировки Фетхуллах Гюлен.

Обвинительное заключение было подготовлено прокурором Адемом Акынджи, который расследует покушение на дипломата.

Российского посла Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления в Центре современного искусства на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Преступником оказался бывший сотрудник полиции Анкары 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ.