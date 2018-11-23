Тимошенко рассказала о «паническом бегстве» украинцев из страны

Украинцы массово покидают страну. Масштаб бедствия угрожает национальной безопасности и уже напоминает «паническое бегство», сообщила экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Отток населения лидер политической партии «Батькивщина» прокомментировала на официальной странице в Facebook во время презентации «Новой социальной доктрины», подготовленной ее однопартийцами.

«Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли. Люди уезжают, так как жизнь в Украине превратилась в выживание», - выразила уверенность Юлия Тимошенко.

По официальным оценкам киевских властей, около 3,2 миллиона украинцев постоянно работают за границей, отправляя деньги своим родственникам. Еще девять миллионов уезжают на сезонные работы. При этом население самой Украины составляет 40 миллионов человек.

Ранее политик уже заявляла, что национальная казна во многом пополняется именно благодаря соотечественникам, работающим за рубежом. В подтверждение своих слов Тимошенко привела данные за 2018 год, согласно которым благодаря денежным переводам бюджет Украины пополнился на пять миллиардов евро.