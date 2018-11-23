Утвержден бюджет ПФР на ближайшие три года

Доходы Пенсионного фонда в 2019 году составят в сумме 8,613 триллиона рублей, что примерно равно 8,1% ВВП России. При этом часть, не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, будет равняться в следующем году 8,587 триллиона рублей.

К 2020 году сумма доходов фонда вырастет до 8,995 триллиона, а к 2021-му - до 9,294 триллиона. Об этом сообщает РИА Новости.

В будущем году ПФР планирует потратить 8,636 триллиона рублей, в 2020-м - 9,017 триллиона, а в 2021-м - 9,328 триллиона. Если проанализировать уровень доходов и расходов, то получается, что на три года бюджет дефицитный.

Одним из источников доходов ПФР станут деньги от реализации конфискованного у коррупционеров имущества.

Напомним, ранее было принято решение заморозить тарифы по накопительной составляющей пенсий до 2021 года.