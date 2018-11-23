В Санкт-Петербурге готовят к первому выходу в открытое море фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Швартовы отдадут на следующей неделе. В течение трех недель команда вместе с судостроителями будет проверять все системы корабля: энергетическую установку, навигацию, связь, скорость и маневренность. Финалом тестов станет проведение артиллерийских и ракетных стрельб.

Основное оружие фрегата - ракеты «Калибр» и «Оникс». Как ожидается, в состав ВМФ «Адмирал флота Касатонов» войдет в следующем году.