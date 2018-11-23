Путин призвал избегать красивых формулировок на бумаге о качестве жизни людей

В Крыму началось заседание президиума Госсовета по реализации майских указов президента России. Владимир Путин открыл мероприятие.

Говоря о реализации майских указов, президент заявил, что показатели зарплат и пенсий должны быть не усредненными. Необходимо говорить о реальных деньгах, а не о написанных цифрах на бумаге. Путин призвал чиновников избегать «красивых формулировок» о жизни людей, а больше стремиться к действительному повышению качества жизни.

«Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не на бумаге, а на территориях - в городах и деревнях. Нам нужна не средняя температура по больнице, а реальные изменения. Нам нужны не формулировки красивые на бумаге, а подъем уровня жизни людей», - сказал Путин.

Госсовет проходит в крымском курортном комплексе «Мрия», находящемся под санкциями США, введенными 8 ноября в адрес девяти юридических и трех физических лиц. Формат совещания подразумевает неформальное общение за семью круглыми столами.

В мае этого года Владиир Путин поручил снизить вдвое уровень бедности в России, обеспечить стабильный рост доходов населения, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Также в майских указах говорилось об улучшении жилищных условий, ипотеке в 8% для семей со средним достатком и повышении продолжительности жизни граждан России.