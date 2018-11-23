Жителей германского Ханау эвакуируют из-за бомбы

В Германии эвакуируют жителей города Ханау после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой. Вес снаряда - 500 килограммов. Он найден во время строительных работ в парке на востоке города. На место прибыли десятки спасателей, несколько пожарных машин и полиция. Эвакуацию людей проводят в радиусе одного километра от опасной находки. На время разминирования закроют расположенные рядом школы и детские сады. Временно приостановят работу одного из автобусных маршрутов.