«Наследие СССР проели, пропили и продали» - Леонков рассказал об уровне украинского ВПК

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что украинский военно-промышленный комплекс находится в состоянии стагнации. Об этом он заявил в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Стагнация военно-промышленного комплекса Украины. То наследие, которое им досталось от Советского Союза, они проели, пропили, продали. Сейчас демонстрируют некоторые образцы в надежде на то, что за это им заплатят деньги... Они могут называться как угодно. Если начинаешь разбираться с этими "изделиями", либо это достали со склада, собрали, покрасили и сказали, что новое, либо испанцы дали свой миномет, а они приделали его к автомобилю и назвали новым оружием, либо еще что-то», - заявил Леонков.

Ранее «Звезда» проанализировала официальный доклад Верховной рады, в котором продемонстрирована динамика сокращения численности танков, БТР, БМП, зенитно-ракетных комплексов, боевых самолетов и вертолетов.

По данным Рады, такая тенденция наблюдается с 1991 года. Резкое сокращение численности военной техники произошло в период с 2005 по 2007 год, когда пост главы военного ведомства Украины занимал Анатолий Гриценко.

Согласно отчету он списал 698 танков Т-72, 1322 БМП-1, 200 ПЗРК, 192 самолета и 52 боевых вертолета.