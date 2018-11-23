Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Наследие СССР проели, пропили и продали» - Леонков рассказал об уровне украинского ВПК

Алексей Леонков
14:59 23.11.2018
Мы наблюдаем стагнацию военно-промышленного комплекса Украины
Фото: Ministry of Defense of Ukraine, Flickr

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что украинский военно-промышленный комплекс находится в состоянии стагнации. Об этом он заявил  в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Стагнация военно-промышленного комплекса Украины. То наследие, которое им досталось от Советского Союза, они проели, пропили, продали. Сейчас демонстрируют некоторые образцы в надежде на то, что за это им заплатят деньги... Они могут называться как угодно. Если начинаешь разбираться с этими "изделиями", либо это достали со склада, собрали, покрасили и сказали, что новое, либо испанцы дали свой миномет, а они приделали его к автомобилю и назвали новым оружием, либо еще что-то», - заявил Леонков.

Ранее «Звезда» проанализировала официальный доклад Верховной рады, в котором продемонстрирована динамика сокращения численности танков, БТР, БМП, зенитно-ракетных комплексов, боевых самолетов и вертолетов.

По данным Рады, такая тенденция наблюдается с 1991 года. Резкое сокращение численности военной техники произошло в период с 2005 по 2007 год, когда пост главы военного ведомства Украины занимал Анатолий Гриценко.

Картинка

Согласно отчету он списал 698 танков Т-72, 1322 БМП-1, 200 ПЗРК, 192 самолета и 52 боевых вертолета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.11.2018, 15:23
Утвержден бюджет ПФР на ближайшие три года
Дата23.11.2018, 04:03
Приведение в боевое положение ЗРК С-300 «Фаворит» показали на видео
Дата23.11.2018, 11:44
Правила футбола могут изменить
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.11.2018, 13:21
Начались летные испытания военной модификации вертолета Ми-38
Дата22.11.2018, 09:25
В Госдуме предложили пересмотреть современное отношение к вводу войск в Афганистан
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:26 В стране и мире
Стала известна дата большой пресс-конференции Путина
15:20 В стране и мире
Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла в Анкаре
13:19 В стране и мире
Видео
Песков прокомментировал кадры с вертолетами над Кремлем
12:46 В стране и мире
На Украине неизвестные украли самолет с аэродрома под Полтавой
12:20 В стране и мире
В СК прокомментировали алиби подозреваемых в изнасиловании дознавателя уфимских экс-полицейских
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Древнейший «прямой» предок человека оказался размером со слона
Ученые обнаружили универсальное средство борьбы с раком
Видео
Принцип домино: погрузчик неловким движением обрушил весь склад
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.