Отдых в ОАЭ обернулся для россиянки трагедией и долгом в 15 миллионов

Частная медицинская клиника в ОАЭ требует с россиянки 15 миллионов рублей за лечение ее матери. Она находилась на отдыхе с дочерью и двумя внуками, когда внезапно почувствовала себя плохо.

Это произошло 29 октября. Очевидцы вызвали скорую помощь, бригада которой доставила умирающую в госпиталь. Благодаря усилиям врачей состояние женщины удалось стабилизировать, однако позже она скончалась. Дочь умершей не смогла сразу рассчитаться с долгами врачам и была вынуждена обратиться в Генеральное консульство РФ за поддержкой.

«Учитывая, что госпиталь является частным медицинским учреждением, причем одним из самых дорогих в Дубае, задолженность перед ними составляет около 220 тысяч долларов. На сегодняшний день приблизительно 27 тысяч долларов внесены в качестве депозита. В настоящее время мы ведем активные переговоры с администрацией и финансовым департаментом клиники на предмет предоставления возможной скидки.

Ближайшая встреча с генеральным директором этого госпиталя состоится 26 ноября. Хотелось бы подчеркнуть, что в настоящее время общегражданский заграничный паспорт Анастасии находится у нее на руках, клиника не предпринимает никаких действий по ограничению выезда нашей гражданки с территории ОАЭ, а также не препятствует репатриации тела умершей на родину.

Местная похоронная компания занимается оформлением всех необходимых документов. Данную ситуацию мы держим на приоритетном контроле и дальше будем оказывать помощь нашей гражданке в рамках имеющихся компетенций», - сообщил в интервью «Звезде» вице-консул Генерального консульства РФ в Дубае Илья Раевский.

Задолжавшая россиянка рассказала в клинике, что не понимала, какие бумаги подписывает, так как счет шел на минуты, а каждое действие врачей необходимо было подтвердить на специальном бланке. Ее матери была проведена операция, и, по словам медиков, успешная. Однако на следующий день женщина скончалась от послеоперационных осложнений.

Погибшая была застрахована на 30 тысяч евро. В настоящий момент ее дочь намерена обратиться к страховщику за компенсацией расходов на лечение.