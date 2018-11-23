В Домодедово спецназ пресек «сходку» воров в законе

Подмосковные оперативники пресекли встречу участников уголовно-преступной среды, которые проводили так называемую «сходку» с целью распределить между собой сферы криминального влияния.

В операции участвовали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Московской области, УМВД РФ по г. о. Домодедово и отряд спецназа «Гром». Они задержали пятерых ранее судимых мужчин в возрасте 32-58 лет. Двое из них прямо признали свою принадлежность к ворам в законе и назвались прозвищами Хобот и Солома.

У одного из них с собой было 30 граммов коричневого вещества, признанного наркотическим по результатам химической экспертизы. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, в данный момент проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление причастности участников «сходки» к совершению преступлений в Московской области.