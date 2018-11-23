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На Урале школьница наняла адвоката для защиты от собственных родителей

Ян Брацкий
14:06 23.11.2018
Девушка учится в специализированном учебно-научном центре УрФУ.
На Урале школьница наняла адвоката для защиты от собственных родителей
Фото: Zamir Usmanov, Russian Look Globallookpress

На Урале 15-летняя школьница наняла адвоката для защиты от своих родителей. Вопиющий случай произошел в Екатеринбурге. Девушка, проходящая обучение в специализированном учебно-научном центре УрФУ, пожаловалась юристу, что отец и мать хотят увезти ее в Магнитогорск, где проживает семья. В какой-то момент она перестала выходить с ними на связь, и родители приехали, чтобы забрать ее.

О конфликте узнали уполномоченные по правам ребенка в Свердловской и Челябинской областях. Сейчас они разбираются в случившемся и пытаются разрешить конфликт, сообщает РИА Новости.

«Здесь нужно очень внимательно расставлять акценты. Право на образование в данном случае не нарушается. Формат его определяют все-таки родители. Это написано и в законе об образовании, и в других сопутствующих документах. Сейчас речь идет об обеспечении безопасности ребенка», - поделился своим мнением детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков.

В данный момент ребенок находится в Магнитогорске. Родители забрали ее документы из образовательного учреждения. Уполномоченные по правам несовершеннолетних Свердловской и Челябинской областей проводят совместную работу с органами системы профилактики Магнитогорска и родителями ребенка. Решается вопрос об организации психологического сопровождения.  

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