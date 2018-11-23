«Они могут там хоть с гармошкой по берегу бегать» - депутаты Госдумы ответили на учения Украины в Азовском море

Проведенные Украиной на побережье Азовского моря противодесантные учения носят провокационный характер, заявил депутат Государственной думы от Республики Крым Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

«Украина зря старается спровоцировать Россию на военные действия. Будут они стрелять по мишеням в море или с гармошкой по берегу бегать, наша страна не планирует высадку десанта на украинское побережье, ведь это не просто абсурд, это какая-то дикость: звать соседа на захват своего морского побережья», - заявил Белик.

Днем ранее военнослужащие Украины проводили на побережье Азовского моря учения по «обстрелу» кораблей условного противника на подходе к берегу и по минированию побережья.

Как подчеркнул Белик, Россия готова лишь защищать свои территориальные и экономические воды от внешних посягательств.

«Даже контратаки с заходом на чужую территорию исключены, поэтому все эти оборонные учения - для красного словца», - охарактеризовал действия ВСУ депутат ГД.

Ситуация на Азовском море ужесточилась 25 марта, когда украинские пограничники захватили сейнер «Норд» под российским флагом. В ответ российские пограничники усилили проверку судов, направляющихся в украинские порты Азова. Киев характеризует эти действия как «пиратство», что недавно уже отразилось в заявлении ЕС о «вмешательстве» в ситуацию на Азовском море.