Самая рекордная перекидка: Аскольд Запашный рассказал о первом в истории мирового цирка «многоэтажном» жонглировании

Представители известной российской цирковой династии братья Эдгард и Аскольд Запашные подготовили номер, достойный названия рекордного. Он представляет собой впечатляющее «многоэтажное» жонглирование и называется «Самая высокая перекидка».

Никто до Запашных такого еще не делал. В номере участвуют 12 человек: все они висят под куполом цирка на разной высоте; самый верхний акробат находится практически под потолком. И в таком положении они перекидывают друг другу булавы.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал «Звезде», что трюк такого масштаба до сих пор еще никто не выполнял, потому что только в цирке на Вернадского в Москве есть требующиеся для этого технические возможности.

«Я подумал, что необходимо реализовать возможности этого уникального купола, потому что здесь действительно высота удивительная, - ну просто необходимо!» - восторженно сказал циркач.

Запашный отметил, что суть номера именно в том, чтобы забросить булавы вверх, а потом сбросить вниз, то есть сделать «цикличную перекидку».

Булавы, использующиеся в номере, бьют по рукам артистов настолько сильно, что рвутся перчатки. И при этом надо еще суметь перебросить их друг другу с максимальной точностью, потому что успех всего трюка зависит от успеха каждой передачи. Итогом многочасовой репетиции стала заявка в Книгу рекордов Гиннесса.