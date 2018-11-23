Песков прокомментировал кадры с вертолетами над Кремлем

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал появление над Кремлем двух военных вертолетов. Ранее в Сети появились видеокадры, на которых вертолеты взлетают с территории Кремля. При этом одна из машин перевозит металлическую сетку с грузом внутри.

«Я не обладаю информацией по этому вопросу. За разъяснениями лучше обратиться в ФСО. Если они не отвечают, значит, это секретные данные», - рассказал журналистам Дмитрий Песков.

Между тем в ФСО объяснили появление вертолетов над Кремлем проведением учений, однако от более подробных комментариев отказались.