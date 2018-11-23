Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Если на курорте война: памятка для тех, кто за рубежом оказался в эпицентре конфликта или бедствия

Екатерина ГАБЕЛЬ
17:56 23.11.2018
«Звезда» запускает новый проект «Что делать, если…». Простым языком мы постараемся рассказать, как избежать экстремальных ситуаций, а если с вами все-таки случилась беда - куда обращаться.
Если на курорте война: памятка для тех, кто за рубежом оказался в эпицентре конфликта или бедствия
Фото: Emeric Fohlen, ZUMAPRESS.com Nikolay Gyngazov, Global Look Press, Lannis Waters/ZUMAPRESS.com

Начнем свой цикл с советов тем, кто оказался за границей, в то время как там началась война или произошло стихийное бедствие. Важно помнить, что Россия в таких случаях всегда помогает своим гражданам. Главное - точно знать, что нужно делать и что нужно иметь при себе, чтобы получить эту помощь. «Звезда» обратилась в министерство иностранных дел за разъяснениями о порядке действий граждан в экстремальных ситуациях. Ведь если что-то случается за рубежом, именно представители МИД будут обеспечивать безопасность россиян.

1. Перед поездкой запишите адрес консульства или посольства России. Все возникающие вопросы за границей решать нужно именно через наши представительства.

2. Если вдруг за границей случается стихийное бедствие, начинаются беспорядки, то следите за информацией, размещаемой нашими посольствами и генеральными консульствами на сайте, и следуйте их конкретным рекомендациям.

3. Как правило, если создается угроза для жизни наших граждан, то президентом России принимается решение об эвакуации.

4. После того как вы узнали об эвакуации, идите в посольство или в консульство.

Картинка

5. При себе желательно иметь официальное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, а в экстренных случаях - хотя бы его ксерокопию или фотокопию на электронном носителе. Их начилие позволит начать процесс установления личности гражданина.

6. Граждане ничего не платят за эвакуацию. Она осуществляется за счет бюджетных средств.

7. Как правило, эвакуируют граждан на пассажирских или грузовых самолетах. Граждане могут взять с собой личные вещи.

8. Если вдруг ситуация накалилась до предела и граждане опасаются за свою жизнь, то Генеральное консульство или посольство постараются разместить всех на территории российского представительства. Это также осуществляется бесплатно.

9. Если по дороге до консульства гражданин получит травму, то ему окажут квалифицированную помощь на территории нашего загранучреждения. Опять же бесплатно.

10. Российские дипломатические работники не уедут сами, пока у них не будет уверенности в том, что все граждане России эвакуированы.

«Хотели бы подчеркнуть, что все вышесказанное относится исключительно к случаям возникновения чрезвычайных ситуаций в иностранных государствах», - уточнили в МИД.

Чтобы вовремя получать необходимую помощь или консультацию, МИД рекомендует всем гражданам, которые уезжают за рубеж, установить специальное приложение «Зарубежный помощник».

Картинка

Нужно помнить, что, прежде всего, за собственную безопасность и жизнь гражданин ответственен сам. Если у вас есть хоть малейшее сомнение в том, что поездка будет полностью безопасной, то стоит подумать: «А нужно ли мне это?».

Еще несколько простых советов для путешественников, которые оказались в эпицентре конфликта

1. Если вооруженные люди что-то у вас требуют, отдайте. Ваша жизнь намного дороже, чем телефон, деньги или дорогой фотоаппарат. Помните, главная цель - добраться до нашего представительства.

2. Сделайте несколько копий своего паспорта. Сфотографируйте его на телефон. Даже в случае, если в спешке оригинал документа пропадет, дипломатическим работникам будет намного проще установить вашу личность по копиям. Также отправьте себе на e-mail свои документы.

Картинка

3. Сохраните себе все координаты и контакты российского представительства за границей.

4. Запишите все телефоны экстренных служб в стране пребывания. Они тоже могут пригодиться.

5. Выучите пару слов на языке того государства, куда вы едете: направления движения и слова «Россия» и «посольство». Скорее всего, это немного упростит вам путь до диппредставительства.

Картинка

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.11.2018, 15:23
Утвержден бюджет ПФР на ближайшие три года
Дата23.11.2018, 04:03
Приведение в боевое положение ЗРК С-300 «Фаворит» показали на видео
Дата23.11.2018, 11:44
Правила футбола могут изменить
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.11.2018, 17:20
Опубликованы кадры синхронной посадки пары Су-57, снятые с воздуха
Дата22.11.2018, 09:25
В Госдуме предложили пересмотреть современное отношение к вводу войск в Афганистан
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:20 В стране и мире
Видео
Cклады загорелись после хлопка на северо-западе Москвы
18:07 В стране и мире
Умер автор слов «Прощание славянки» поэт Аркадий Федотов
15:26 В стране и мире
Стала известна дата большой пресс-конференции Путина
15:20 В стране и мире
Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла в Анкаре
13:19 В стране и мире
Видео
Песков прокомментировал кадры с вертолетами над Кремлем
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили в глазах человека смертельное заболевание
Древнейший «прямой» предок человека оказался размером со слона
Ученые обнаружили универсальное средство борьбы с раком
Видео
Принцип домино: погрузчик неловким движением обрушил весь склад
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.