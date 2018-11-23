Если на курорте война: памятка для тех, кто за рубежом оказался в эпицентре конфликта или бедствия

Начнем свой цикл с советов тем, кто оказался за границей, в то время как там началась война или произошло стихийное бедствие. Важно помнить, что Россия в таких случаях всегда помогает своим гражданам. Главное - точно знать, что нужно делать и что нужно иметь при себе, чтобы получить эту помощь. «Звезда» обратилась в министерство иностранных дел за разъяснениями о порядке действий граждан в экстремальных ситуациях. Ведь если что-то случается за рубежом, именно представители МИД будут обеспечивать безопасность россиян.

1. Перед поездкой запишите адрес консульства или посольства России. Все возникающие вопросы за границей решать нужно именно через наши представительства.

2. Если вдруг за границей случается стихийное бедствие, начинаются беспорядки, то следите за информацией, размещаемой нашими посольствами и генеральными консульствами на сайте, и следуйте их конкретным рекомендациям.

3. Как правило, если создается угроза для жизни наших граждан, то президентом России принимается решение об эвакуации.

4. После того как вы узнали об эвакуации, идите в посольство или в консульство.

5. При себе желательно иметь официальное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, а в экстренных случаях - хотя бы его ксерокопию или фотокопию на электронном носителе. Их начилие позволит начать процесс установления личности гражданина.

6. Граждане ничего не платят за эвакуацию. Она осуществляется за счет бюджетных средств.

7. Как правило, эвакуируют граждан на пассажирских или грузовых самолетах. Граждане могут взять с собой личные вещи.

8. Если вдруг ситуация накалилась до предела и граждане опасаются за свою жизнь, то Генеральное консульство или посольство постараются разместить всех на территории российского представительства. Это также осуществляется бесплатно.

9. Если по дороге до консульства гражданин получит травму, то ему окажут квалифицированную помощь на территории нашего загранучреждения. Опять же бесплатно.

10. Российские дипломатические работники не уедут сами, пока у них не будет уверенности в том, что все граждане России эвакуированы.

«Хотели бы подчеркнуть, что все вышесказанное относится исключительно к случаям возникновения чрезвычайных ситуаций в иностранных государствах», - уточнили в МИД.

Чтобы вовремя получать необходимую помощь или консультацию, МИД рекомендует всем гражданам, которые уезжают за рубеж, установить специальное приложение «Зарубежный помощник».

Нужно помнить, что, прежде всего, за собственную безопасность и жизнь гражданин ответственен сам. Если у вас есть хоть малейшее сомнение в том, что поездка будет полностью безопасной, то стоит подумать: «А нужно ли мне это?».

Еще несколько простых советов для путешественников, которые оказались в эпицентре конфликта

1. Если вооруженные люди что-то у вас требуют, отдайте. Ваша жизнь намного дороже, чем телефон, деньги или дорогой фотоаппарат. Помните, главная цель - добраться до нашего представительства.

2. Сделайте несколько копий своего паспорта. Сфотографируйте его на телефон. Даже в случае, если в спешке оригинал документа пропадет, дипломатическим работникам будет намного проще установить вашу личность по копиям. Также отправьте себе на e-mail свои документы.

3. Сохраните себе все координаты и контакты российского представительства за границей.

4. Запишите все телефоны экстренных служб в стране пребывания. Они тоже могут пригодиться.

5. Выучите пару слов на языке того государства, куда вы едете: направления движения и слова «Россия» и «посольство». Скорее всего, это немного упростит вам путь до диппредставительства.