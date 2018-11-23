«Нужно было тебя сжечь» - пострадавший при пожаре в Одессе рассказал об отношении соотечественников

Писатель и общественный деятель Олег Музыка, пострадавший при пожаре в одесском Доме профсоюзов, сейчас проживает в Берлине, но и там сталкивается с соотечественниками, настроенными к нему враждебно. Об одном из подобных случаев он рассказал в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«В Берлине каждую среду мы стоим у Бранденбургских ворот с информационным пикетом, напоминая о том, что произошло, как сегодня живет Украина. Ко мне подходят, тычут в меня пальцем и говорят: "Нужно было тебя сжечь". Это говорят мои соотечественники, даже бывало, что встречал одесситов», - вспомнил Музыка.

Сейчас общественный деятель опасается возвращаться на Украину. Но в то же время он взаимодействует со следователями, которые занимаются расследованием трагедии, произошедшей 2 мая.

«Я довольно часто подавал себя в качестве свидетеля. Ну, конечно, по скайпу, потому что на территории Украины находиться не могу. Я не боюсь осуждения, мне будет неприятно, если меня ударят трубой по голове и на этом все закончится. Борьба на один день - это неверный шаг», - пояснил Музыка.

В 2014 году в Одессе началось серьезное противостояние Евромайдана и Антимайдана. Оно длилось несколько месяцев. Ко 2 мая город был наводнен представителями запрещенной в России группировки «Правый сектор» и ультрас. Около 18:00 сторонники Евромайдана атаковали палаточный городок на Куликовом поле. Активисты Антимайдана укрылись в одесском Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание, а тех, кто пытался выбраться, обстреливали из огнестрельного оружия и забрасывали камнями. Жертвами бойни стали более 40 человек, более 250 человек пострадали.