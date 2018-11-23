На Украине неизвестные украли самолет с аэродрома под Полтавой

Неизвестные похитили самолет Ан-2 с территории бывшего аэродрома в Полтавской области Украины.

Помимо собственно летательного аппарата, были украдены шесть комплектов навесного оборудования и нерабочий двигатель. Самолет и остальные похищенные вещи находились в селе Божковском. Об этом сообщает агентство «UNN».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». В случае их обнаружения похитителям будет грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Между тем не только Украина славится необычными кражами. В Америке подростки иногда промышляют тем же: в штате Юта они угнали частный самолет и улетели на нем в другой город. Молодые люди в возрасте 14 и 15 лет успешно приземлились, пролетев 24 километра на «позаимствованном» Cessna.