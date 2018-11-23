В российских школах могут появиться психологи для педагогов. Душевным состоянием учителей озаботились представители Национального родительского комитета. Его глава направила соответствующее обращение министру просвещения Ольге Васильевой, сообщает RT.

«В связи с высокой нагрузкой учителей и участившимися случаями их агрессивного поведения по отношению к школьникам прошу Вас рассмотреть возможность внедрения федеральной программы "Психолог для учителя" и учреждения должности психолога для педагогического состава школ», - написала в своем обращении глава НРК Ирина Волынец.

Психологи для учителей будут обучать педагогов навыкам работы с гиперактивными детьми, школьниками с дефицитом внимания, а также разрешать конфликтные ситуации между воспитанниками и их наставниками.

К таким случаям можно отнести происшествие в СОШ № 19 города Северодвинска, где учитель физической культуры избивала учеников скакалкой. В Комсомольске-на-Амуре педагог избила ученика начальной школы.

В обоих случаях учителя пытались наказать школьников за непослушание или другие провинности, однако выбрали для этого недопустимые методы. Месяц назад Ольга Васильева выступила с предложением вернуть психологов в каждое образовательное учреждение.