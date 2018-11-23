США заявили, что выступают за территориальную целостность Сирии

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри сделал неожиданное заявление. По его словам, США не преследуют цели развалить САР и выступают за ее территориальную целостность.

«Соединенные Штаты выступали за территориальную целостность Сирии на всех этапах этого конфликта и до него, и мы будем продолжать это делать. Присутствие американских сил, выполняющих антитеррористические операции, совершенно не означает желания развалить страну», - заявил Джеффри.

Также, по словам дипломата, США не нацелены и на смену руководства Сирии и «привержены политическому процессу».

Джеффри заявил, что механизм контактов США и России «работает хорошо», и в Вашингтоне не видят смысла в его изменении. Дипломат подчеркнул, что там считают очень продуктивным сотрудничество с Москвой в вопросе доставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Он добавил, что США надеются на продолжение этого сотрудничества.