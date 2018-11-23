В СК прокомментировали алиби подозреваемых в изнасиловании дознавателя уфимских экс-полицейских

Записи с видеокамер наблюдения, на которых запечатлены алиби бывших уфимских правоохранителей Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, подозреваемых в изнасиловании своей коллеги, девушки-дознавателя, с самого начала были в распоряжении следователей.

Видео были получены ими при начале следственных действий. Информация о перемещениях фигурантов дела может быть использована в качестве защиты от предъявленных им обвинений. На данный момент, как сообщили в эфире ГТРК «Башкортостан» представители Следственного комитета по Башкирии, расследование продолжается.

Ранее о наличии алиби у своих подзащитных заявил адвокат Матвеева и Галиева. По его словам, экс-полицейские не находились в отделе в то время, которое указала в своих показаниях пострадавшая следователь.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девушки-дознавателя ее коллегами. Инцидент произошел в ночь на 30 октября 2018 года. После проведения обысков Кировский районный суд Уфы арестовал фигурантов и определил им меру пресечения в виде содержания в СИЗО.