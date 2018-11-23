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Гоблин прокомментировал обвинения Запада в российской пропаганде в мультфильме «Маша и Медведь»

Дмитрий Пучков
12:13 23.11.2018
Для западных властей недопустимо, что, смотря «Машу и Медведя», русских представляют нормальными людьми
Фото: mashabear.ru

Известный российский переводчик Дмитрий Пучков, больше известный любителям кино по прозвищу Гоблин, высмеял реакцию Запада на мультфильм «Маша и Медведь».

В частности, он прокомментировал статью, вышедшую в британской газете The Times, где российскую анимацию обвиняют в «мягкой пропаганде». В материале приводится мнение профессора Букингемского университета Энтона Глиса, который утверждает, что «Маша и Медведь» является инструментом влияния российского президента.

«Есть такое выражение: "Натягивать сову на глобус". Это как раз оно. Какая связь между Путиным, Медведем и Машей, знать может только умалишенный, который работает в западных СМИ», - отметил Пучков в эфире программы «Специальный репортаж» на «Звезде».

По его мнению, Запад не может смириться с тем, что российский качественный продукт никак не сопоставляется с тем образом русского человека, который там создается.

«Наш качественный продукт проникает на Запад. А это само по себе недопустимо, потому что, глядя на этот мультфильм, вы уже представляете руских не какими-то бездушными монстрами, а нормальными людьми», - объяснил он.

Пучков также напомнил, что в западных фильмах, в частности в американских, русские чаще всего показаны в негативном ключе.

«Посмотрите любой американский фильм, в котором показаны русские. Как они показаны? Кто эти люди, хотелось бы узнать. Это всегда какие-то мрачные, угрюмые дегенераты, которые крайне злобны и склонны к насилию. Внезапно вы найдете какой-то положительный пример типа художественного фильма "Армагеддон", где на космической станции сидит русский космонавт, который вроде делает доброе дело, но выглядит при этом как дегенерат и ведет себя как дегенерат», - подчеркнул Гоблин.

Статья о мультфильме «Маша и Медведь» была опубликована в британском The Times в середине ноября. На страницах издания профессор Букингемского университета Энтони Глис всерьез рассуждает о мультфильме как об «орудии пропаганды Кремля». По его словам, с помощью анимации Москва якобы пытается изменить отношение к себе со стороны мирового сообщества.

На материал уже отреагировали представители российского посольства в Великобритании. Они в шутку порекомендовали властям королевства создать специальный центр по противодействию мультикам.

А  режиссер-мультипликатор проекта «Маша и Медведь» Наталья Малыгина назвала высказывания британских экспертов «странными» и призвала не искать идеологического подтекста в мультипликационных фильмах.

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