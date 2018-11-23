Сергей Шнуров объяснил, почему не ездит выступать на Украину
Лидер группы «Ленинград» еще в 2017 году попал в списки сайта «Миротворец» (запрещен в РФ).
Фото: shnurovs, instagram
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью журналу «Россия в глобальной политике» рассказал, почему не выступает на Украине. Шнур заявил, что не согласен с теми, кто призывает поддерживать связи с соседним государством и «не поддаваться политическим ветрам».
«Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» - спросил лидер «Ленинграда».
Шнур добавил, что «не привык ломиться в открытую дверь» и его не интересует, пустят его на Украину или нет.
К слову, после того как «Ленинград» в 2016 году выступал в Севастополе, а сам Шнуров год спустя попал в списки сайта «Миротворец» (запрещен в РФ), питерцев на Украину вряд ли пустят.