Сергей Шнуров объяснил, почему не ездит выступать на Украину

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью журналу «Россия в глобальной политике» рассказал, почему не выступает на Украине. Шнур заявил, что не согласен с теми, кто призывает поддерживать связи с соседним государством и «не поддаваться политическим ветрам».

«Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» - спросил лидер «Ленинграда».

Шнур добавил, что «не привык ломиться в открытую дверь» и его не интересует, пустят его на Украину или нет.

К слову, после того как «Ленинград» в 2016 году выступал в Севастополе, а сам Шнуров год спустя попал в списки сайта «Миротворец» (запрещен в РФ), питерцев на Украину вряд ли пустят.