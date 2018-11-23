Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области ушла в отставку

Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Ольга Ермилова покидает свой пост. Соответствующее заявление было подписано сегодня.

Возможной причиной отставки мог послужить скандал с участием представителей частных медицинских клиник, которые пытались прорваться на прием к чиновнице, но не смогли этого сделать. Тогда пришлось вызывать сотрудников полиции, сообщает NN.RU

В ситуацию вмешался министр здравоохранения региона Антон Шаклунов, который инициировал проверку в отношении подчиненной.