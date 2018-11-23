В торговом центре Алабамы неизвестный открыл стрельбу
Вечером в четверг неизвестный открыл огонь по посетителям торгового центра Riverchase Galleria в Алабаме. Несколько человек получили огнестрельные ранения.
Как сообщает агентство Al.com, среди пострадавших - 18-летняя девушка и 12-летняя девочка, они доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Точное число пострадавших неизвестно.
Среди покупателей - а в торговом центре проходили мероприятия «черной пятницы», - возникла паника, многие потом рассказывали, что попрятались за стеллажи с одеждой и обувью. В своих Twitter они писали, что нападавший дважды пытался стрелять.
Полицейские прибыли достаточно быстро, нападавший был застрелен. Его личность устанавливается.
«Спасибо сотрудникам American Eagle за то, что обеспечили нам безопасность во время этого ужаса», - написала Кэтлин Кинг на своей странице в Twitter, после того как кошмар «черной пятницы» закончился.