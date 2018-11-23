В торговом центре Алабамы неизвестный открыл стрельбу

Вечером в четверг неизвестный открыл огонь по посетителям торгового центра Riverchase Galleria в Алабаме. Несколько человек получили огнестрельные ранения.

Как сообщает агентство Al.com, среди пострадавших - 18-летняя девушка и 12-летняя девочка, они доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Точное число пострадавших неизвестно.

Среди покупателей - а в торговом центре проходили мероприятия «черной пятницы», - возникла паника, многие потом рассказывали, что попрятались за стеллажи с одеждой и обувью. В своих Twitter они писали, что нападавший дважды пытался стрелять.

Полицейские прибыли достаточно быстро, нападавший был застрелен. Его личность устанавливается.