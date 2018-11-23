В США двое подростков угнали самолет

В США подростки угнали частный самолет и прилетели на нем в соседний город.

Двое молодых людей из Восточной Юты решили добавить в свою жизнь острых ощущений и отправились в путешествие. Для этого они избрали необычный способ: подростки в возрасте 14 и 15 лет угнали одномоторный самолет Cessna с частного аэропорта в городе Дженсен. После этого они пролетели на нем около 24 километров.

Как сообщает ТАСС, угонщики с успехом совершили посадку в аэропорту Вернал Риджина, который также находится в штате Юта. После чего нарушители были сразу же задержаны и доставлены в изолятор в городе Вернал.