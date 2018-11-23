«Одноклассники» выяснили, кто чаще всего обменивается комментариями в соцсети

Братья и сестры чаще других родственников оставляют комментарии под фотографиями друг друга в социальных сетях. К таким выводам пришли аналитики «Одноклассников». Они изучали весь массив текстовых сообщений под открытыми постами, фото и видео в течение месяца.

В итоге выяснилось, что 37,8% от общего числа комментариев родственников приходится на сестер и братьев. Пользователи, определившие себя просто как родственники, не указывая тип родства, составляют 25,3%. Замыкают тройку родители, комментирующие фотографии своих детей. Их 10,8%. Следом идут племянники, оценивающие и комментирующие фото своих дядей и тетей. Таких пользователей 8,8%. Реже всего обмениваются комментариями супруги. На общую долю пользователей соцсети их приходится только 5,5%.

Помимо комментариев, зарегистрированные в ОК пользователи активно используют эмодзи и смайлы при общении с близкими. С днем рождения чаще всего поздравляют племянники. Супруги чаще других признаются друг другу в любви и отправляют эмодзи с изображением поцелуя.

По регионам ситуация выглядит следующим образом. Активнее всего в социальной сети общаются родственники, проживающие в Москве (20,6%), на втором месте жители Краснодарского края (10,9%), третье месте за пользователями из Новосибирской области (8,9%). Замыкают пятерку Свердловская и Ростовская области (8,2 и 6,8% соответственно).

Самый популярный тип родства, указанный в ОК, - братья и сестры. Он отмечен у более чем 28,7 миллиона человек. На втором месте просто родственники, таких более 27,3 миллиона. На третьем - племянники (15,5 миллиона), на четвертом - дяди и тети (14,6 миллиона человек). Родители и супруги делят между собой шестое и седьмое места с показателями 8,2 и 7,7 миллиона соответственно.