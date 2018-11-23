В Британии из тюрьмы выпустили щенка-хулигана

В Британии на свободу досрочно вышел четырехмесячный щенок чау-чау по кличке Бангл. Вообще-то, он должен был провести за решеткой не меньше девяти месяцев, но отсидел всего неделю.

Началось все с того, что чересчур юный Бангл убежал со двора своих хозяев - банкиров-миллионеров - и, что называется, пустился во все тяжкие. Лаял на прохожих, бегал по дороге, мешая проезду машин. А когда местный полисмен решил его задержать - просто взять на руки, - Бангл его цапнул.

Тут вступил в силу «Закон об опасных собаках», и четвероногому хулигану грозил реальный срок - девять месяцев тюрьмы. Но за осужденного вступилась общественность. Под петицией в защиту Бангла подписались 2,5 тысячи человек. В итоге заключенного пожалели. А вот пострадавший полицейский, которому пришлось делать прививку от столбняка и пить антибиотики, сочувствия не удостоился.