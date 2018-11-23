Братья Запашные установили новый цирковой рекорд, исполнив со своей труппой уникальный номер «Самая высокая перекидка». Суть его в том, что 12 жонглеров образуют живую пирамиду, причем последний жонглер находится почти под самым куполом, балансируя на высоте 24 метров. И каждый жонглирует тремя булавами - всего в номере задействовано 36 предметов.

Эдгард и Аскольд рекордный номер придумали вместе, его планируют ввести в программу Цирка на проспекте Вернадского. Пока же уникальный номер занесен в Книгу рекордов Гиннесса.