Братья Запашные установили новый цирковой рекорд
Вместе со своей труппой они исполнили номер «Самая высокая перекидка».
Братья Запашные установили новый цирковой рекорд, исполнив со своей труппой уникальный номер «Самая высокая перекидка». Суть его в том, что 12 жонглеров образуют живую пирамиду, причем последний жонглер находится почти под самым куполом, балансируя на высоте 24 метров. И каждый жонглирует тремя булавами - всего в номере задействовано 36 предметов.
Эдгард и Аскольд рекордный номер придумали вместе, его планируют ввести в программу Цирка на проспекте Вернадского. Пока же уникальный номер занесен в Книгу рекордов Гиннесса.