СК опубликовал кадры с места крушения вертолета, направлявшегося к подбитому в Сирии Олегу Пешкову

Следственный комитет РФ продолжает расследование дела об убийстве в Сирии пилота самолета Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича и покушении на жизнь штурмана Константина Мурахтина.

В результате проведения следственных действий обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы. Они находятся на территории сирийской провинции Латакия.

Также экспертам удалось установить позиции, с которых обстреливали катапультировавшихся летчиков. Одной из них оказался дом в населенном пункте провинции, в который впоследствии было доставлено тело Пешкова.

В итоге проведенных следственных действий обвиняемыми в преступлении стали девять сирийских граждан, которым вменяется причастность к незаконному вооруженному формированию. Помимо этого, отдельно каждый из них понесет наказание за совершение убийства либо покушение на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия и личного имущества. Фигуранты дела объявлены в международный розыск.

Как сообщает сайт Следственного комитета, в данный момент продолжаются все необходимые мероприятия, которые позволят найти всех соучастников произошедшей трагедии.

Напомним, российский Су-24 был сбит в ноябре 2015 года над территорией Сирии и потерпел крушение в четырех километрах от турецкой границы. Пилот Олег Пешков катапультировался, но был расстрелян с земли террористами. Летчику посмертно присвоили звание Героя России. Также погиб морпех Александр Позынич. Штурман Константин Мурахтин был спасен и доставлен на авиабазу Хмеймим.