Нардеп Рады обвинил коллег в употреблении алкоголя перед принятием бюджета страны

Депутат Верховной рады Украины Юрий Левченко заявил, что его коллеги «очень хорошо употребляли» алкоголь непосредственно перед принятием нового госбюджета.

Нардеп прямо сказал, что первое, с чем он встретился при входе в сессионный зал, - «это ощущение перегара в воздухе». Левченко отметил логичность этого, потому что, по его словам, «столько народных депутатов очень хорошо употребляли». Негодование нардепа вызвало то, что в таком состоянии парламентарии провели голосование за бюджет Украины на 2019 год.

Левченко с огорчением посетовал, что вместо употребления алкоголя необходимо «принимать нормальные законы». В свою очередь, первый зампред рады Ирина Геращенко напомнила депутатам, что в помещении парламента запрещено употреблять алкогольные напитки. О ситуации с принятием госбюджета сообщает RT.

При этом в Верховной раде все-таки приняли закон «О государственном бюджете Украины» на 2019 год с дефицитом 2,3% от ВВП. Документ был одобрен 240 парламентариями при минимуме в 226 голосов. По словам украинских депутатов, «бюджет остался сбалансированным и реалистичным».