В Магадане возникла угроза снежных лавин

Магадан уже второй день подряд утопает в сугробах. В городе сложилась катастрофическая ситуация на дорогах. Несмотря на то что все городские службы работают в авральном режиме, сил коммунальщиков хватает только на расчистку подъездных путей к больницам, поликлиникам, детсадам и школам.

Местным жителям пока приходится рассчитывать только на себя - чтобы выйти из дома или выехать со двора, нужна лопата.

Ситуация ухудшается: МЧС предупреждает о возможном сходе лавин. Возможное улучшение погоды обещано в субботу, но оно будет недолгим - уже в воскресенье на Магадан обрушатся новые снежные заряды.