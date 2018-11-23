В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем

Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) сообщил о проведении в Москве плановых учений.

Сразу после публикации в Интернете фотографий и видеосъемок воздушных машин в центре столицы, никакой информации, кроме этого, не появилось. Однако позже РИА Новости со ссылкой на ФСО сообщило о причинах пролета военных вертолетов, один из которых нес сетку с фигурами, похожими на людей. Сообщается, что в Москве прошли плановые учения.

Ранее пользователи Сети опубликовали видео двух вертолетов, вылетающих с территории Кремля. На кадрах видно, как одна из машин несет сетку с неизвестным грузом.