В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем
Сразу после публикации в Интернете фотографий и видеосъемок пролета воздушных машин никаких комментариев не поступало, однако позже стало известно, почему это произошло.
Фото: Егор Чернов, VK
Видео: Александр Козорин, YouTube
Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) сообщил о проведении в Москве плановых учений.
Сразу после публикации в Интернете фотографий и видеосъемок воздушных машин в центре столицы, никакой информации, кроме этого, не появилось. Однако позже РИА Новости со ссылкой на ФСО сообщило о причинах пролета военных вертолетов, один из которых нес сетку с фигурами, похожими на людей. Сообщается, что в Москве прошли плановые учения.
Ранее пользователи Сети опубликовали видео двух вертолетов, вылетающих с территории Кремля. На кадрах видно, как одна из машин несет сетку с неизвестным грузом.